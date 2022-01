Mann nach Wohnungsbrand im Augsburger Antonsviertel verstorben

Am heutigen Samstagmorgen, gegen 01:00 Uhr, kam es zum Brand einer Einzimmerwohnung in der Morellstraße. Der 67-jährige Bewohner wurde bei dem

Brand schwer verletzt. Er wurde zuerst ins Uniklinikum Augsburg gebracht und anschließend aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nach Murnau verlegt. Hier verstarb der 67-Jährige kurze Zeit später. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg zur Brandursache dauern derzeit noch an.

Gegen 1:10 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr aus Göggingen, durch mehrere Notrufe zu einem Wohnungsbrand in die Morellstraße gerufen.

Nach Eintreffen der Feuerwehr, direkt bei der Erkundung, konnte eine Person durch den Brandrauch gesichtet werden. Die schwer brandverletzte Person konnte gerade noch (buchstäblich in letzter Sekunde) von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden.

Wenige Sekunden später stand die komplette Wohnung im Vollbrand. Die männliche Person

wurde vom Notarzt im RTW ins Krankenhaus gebracht, von dort wurde sie in eine Spezialklinik nach Murnau verlegt. Hier verstarb der 67-Jährige kurze Zeit später.

15 weitere betroffene Personen wurden aus dem Wohnhaus in Sicherheit gebracht. Davon wurden 2 Personen ambulant vom Rettungsdienst/Notarzt untersucht und behandelt. Nach Kontrolle auf Rauchgasrückstände in den Wohnungen, konnten gegen 2:00 Uhr alle 15 Personen wieder zurück in ihre Wohnungen. Der ausgedehnte Wohnungsbrand konnte mit Druckluftschaumrohren gelöscht

werden. Um 5:00 Uhr und um 8:00 Uhr wurden jeweils durch eine Brandnachschau, die Brandwohnung nochmals von der Feuerwehr kontrolliert.

Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.