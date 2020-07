Augsburg/Gersthofen | 60-Jähriger nach Sturz in den Lech tot geborgen – Sechsjähriges Kind stirbt in der Klinik

Augsburg hat zwei tragische Unfälle im Lech zu betrauern. Ein sechsjähriger Bub war am Sonntag noch aus dem Wasser gezogen worden, verstarb aber später in der Uniklinik. Auch für einen 60-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Am 17.07.2020 rutschte ein 60-Jähriger Mann gegen 19:00 Uhr am Ufer ab und stürzte in den Lech. Er konnte sich aufgrund der starken Strömung nicht mehr aus dem Wasser befreien und wurde abgetrieben….

Der vermisste 60-Jährige wurde gestern Nachmittag tot aus den Rechen des Gersthofer Wasserkraftwerks an der Adolf-von-Baeyer-Straße geborgen, nachdem er dort von einem Mitarbeiter entdeckt worden war.

Die Hilfe kam zu spät

Am Montag berichteten wir über die Rettung und Reanimation eines sechsjährigen Jungen. Er wurde am Sonntag von einem 31-jährigen Mann aus dem Wasser gezogen und reanimiert. Eine kurz darauf eintreffende Polizeistreife führte die Maßnahmen dann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes fort, der das Kind dann in die Uniklinik fuhr.

Leider ist der sechsjährige Junge gestern Nachmittag im Krankenhaus an den Folgen des Badeunfalls verstorben.