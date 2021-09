Augsburg-Göggingen | Auch heute „Zitronenaktion“ der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Auch am heutigen Donnerstag (23.09.2021), zwischen 08.15 Uhr und 09.30 Uhr, führte die VPI Augsburg, diesmal gemeinsam mit Schülern der 4. Jahrgangsstufe der Friedrich-Ebert-Volksschule, Geschwindigkeitsüberwachungen im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße durch.

Im Messzeitraum wurden rund 90 Fahrzeuge angehalten. Insgesamt hielten sich rund die Hälfte der Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsvorgabe. Das schnellste Fahrzeug war mit 49 km/h unterwegs. Die Übrigen überschritten die Höchstgeschwindigkeit meist nur um wenige km/h, so dass auch heute nur mündliche Verwarnungen ausgesprochen wurden. Wesentlich nachhaltiger – wenn auch unangenehm – für die Verkehrsteilnehmer war es jedoch, sich den Kindern stellen zu müssen und einen Biss in die saure Zitrone zu wagen.