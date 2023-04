Augsburg-Göggingen | Bewaffneter Räuber verletzt Frau mit Waffe im Gesicht und flieht ohne Beute

Am heutigen Sonntag (02.04.2023), gegen 01:55 Uhr, wurde eine 46-jährige Frau

von einem bislang unbekannten Täter am Klausenberg angesprochen. Dieser

forderte Geld und verletzte die Frau mit einer Schreckschusswaffe im Gesicht. Sie

erlitt Schwellungen und Rötungen. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute in

Richtung Gögginger Straße.

Die Frau wurde anschließend im Universitätsklinikum Augsburg behandelt.

Sie beschrieb den Täter wie folgt: ca. 18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, trug eine FFP2

Maske und einen dunklen Parka mit Kapuze.

Die Kripo Augsburg sucht nun unter der Tel. 0821/323-3810 dringend Zeugen zu

dem Vorfall. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des

Klausenberg gemacht und kann Hinweise zu Tat und Täter geben?

Die 46-Jährige konnte mittlerweile das Krankenhaus verlassen. Aufgrund der

Verletzung ist ihr Sehvermögen derzeit eingeschränkt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des Verdachts einer schweren,

räuberischen Erpressung und sucht weiterhin nach Zeugen.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen am 02.04.2023 gegen 01.55 Uhr im

Bereich Klausenberg oder zur Tat bzw. Täter nimmt die Kriminalpolizeiinspektion

Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.