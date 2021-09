Augsburg-Göggingen | Falscher Bankangestellter betrügt Rentner

Vergangenes Wochenende (24.-25.09.2021) erhielt ein über 80-jähriger Rentner mehrere Anrufe von einem angeblichen Bankangestellten, der mit der von ihm genannten (fiktiven) Legitimations-Pin: 059931 Seriosität vorgaukelte.

Im Anschluss forderte er den Senior auf, Online-Zugänge und Namen zu benennen, da es diesbezüglich Neuerungen im TAN-Verfahren gäbe. In der Folge gab der Rentner tatsächlich drei TAN-Nummern an den vermeintlichen Bankmitarbeiter weiter, der daraufhin auch dreimal Abbuchungen im unteren vierstelligen Eurobereich ausführte. Als der Geschädigte den Betrug dann durchschaute, veranlasste er richtigerweise sofort die Sperrung seines Online-Banking Zugangs. Möglicherweise ist über das Bankinstitut ein Überweisungsrückruf möglich, so dass der genaue Vermögensschaden derzeit noch nicht benannt werden kann.

Mit weiterem Auftreten des/der Telefonbetrüger/s muss gerechnet werden. Tipps hierzu finden sich auch unter: www.polizei-beratung.de