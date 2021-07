Augsburg – Göggingen | Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt

Gestern Nacht gegen 23.15 Uhr kam es in einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Pärchen, der im weiteren Verlauf eskalierte. Der 29-jährige Partner würgte seine 35-jährige Freundin dabei massiv und stach ihr anschließend mit einem Messer in den Hals.

Die Verletzte flüchtete sich danach zu einer Freundin im gleichen Anwesen, die daraufhin den Notruf absetzte. Kurz darauf rief auch der 29-Jährige bei der Polizei an, um den Vorfall zu melden. Der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Täter (über drei Promille) konnte unmittelbar danach widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert werden. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die 35-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und in die Uniklinik gefahren. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr für die Verletzte.

Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Täter wurde heute Mittag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und in Vollzug setzte. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt. Weitere Details, insbesondere zu den Tatumständen, können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.