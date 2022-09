Bereits im Juli dieses Jahres wurde in einem Gebüsch in der Nähe der Friedrich-Ebert-Straße ein Mountainbike gefunden. Das Fahrrad wurde an die Polizei übergeben, wo es aktuell verwahrt wird.

Das Fahrrad + Anhänger (siehe Foto) wird wie folgt beschrieben:

Fahrradmarke: Conway

Typ: Elektro-Mountainbike, Pedelec, Damenrad

Farbe: schlammgrün (Military-Look)

Anhängermarke: Veelar Sport

Farbe: gelb/grün mit weißem Seitenteil am Heck

Wer erkennt das Fahrrad/Anhänger, oder kann Angaben zum Besitzer machen?

Die PI Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Hinweise.

