Augsburg-Göggingen | Heftige Verletzung nach Hundebiss

Am 20.06.21, gegen 15:15 Uhr, ging eine 30-jährige Hundebesitzerin in Begleitung eines 33-jährigen Bekannten im Bereich des Wertachkanals am Wasenmeisterweg spazieren.

Die Frau führte zu diesem Zeitpunkt ihren Hund an der Leine, als unvermittelt ein fremder Hund (mittelgroß, schwarz-weiß-braunes Fell, vermtl. Border Collie) auf sie zurannte und ihren Hund angriff. Während die Hunde miteinander kämpften, kam eine bislang unbekannte Frau hinzu und versuchte die Tiere zu trennen. Bei dieser Unbekannten handelte es sich offensichtlich um die Besitzerin des aggressiven Hundes. Der 33-Jährige erlitt beim Versuch seiner Begleiterin zu Hilfe zu kommen, durch den Border Collie eine massiv blutende Bissverletzung an der Hand, die später in der Uniklinik behandelt werden musste.

Die unbekannte Hundehalterin entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Ca. 65 Jahre, schlanke Statur, kurze weiße Haare (im Stirnbereich seitlicher Pony), gepflegte Erscheinung

Die PI Augsburg Süd bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise auf die unbekannte Hundehalterin.