Augsburg-Haunstetten | 13-Jähriger durch explodierenden Feuerwerkskörper schwer verletzt

Bereits am Montagnachmittag (20.03.2023) ereignete sich ein Unfall, bei dem ein 13-jähriges Kind offenbar durch einen Feuerwerkskörper schwer verletzt wurde.

Am gestrigen Dienstag (21.03.2023) wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Ein 13-jähriges Kind fand in einem Grünstreifen einen Feuerwerkskörper und zündete diesen an. In der Folge explodierte der Gegenstand und das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen. Weitere Personen waren nach derzeitigem Stand nicht beteiligt.

