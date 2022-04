Am Sonntag gegen 22.45 Uhr bemerkten zwei Anwohner einen 22-Jährigen, der sich offenbar unberechtigt auf einer Baustelle in der Senefelderstraße aufhielt. Als der Mann das Grundstück verließ, sprachen ihn die 58-Jährige und der 54-Jährige auf sein Verhalten an.

Unvermittelt zog der 22-Jährige ein Messer und ging auf die Beiden los. Diese konnten sich in ihr Haus flüchten. Der 22-Jährige stach anschließend auf die Eingangstür ein und lief danach davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Einsatzkräften war bereits nach kurzer Zeit erfolgreich. Beamte erkannten den Mann im Bereich der Inninger Straße und nahmen ihn fest. Dabei wehrte sich der 22-Jährige. Bei ihm wurde ein augenscheinliches Jagdmesser sichergestellt. Durch die Vorfälle wurde niemand verletzt. An der Eingangstür entstand Sachschaden.

Das Amtsgericht Augsburg erließ nach Antrag der Staatsanwaltschaft mittlerweile Haftbefehl und setze diesen in Vollzug. Der 22-Jährigen befindet sich nun in Untersuchungshaft.

