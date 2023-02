Am Donnerstag zwischen 12:00 und 13:00 Uhr wurde eine 83-Jährige vor ihrer Wohnung in der Azaleenstraße von zwei Männern abgepasst. Die Beiden boten an, die Einkäufe der Seniorin in deren Wohnung zu tragen.

Die Frau nahm die Hilfe zunächst gerne an. Nachdem die Einkäufe in der Wohnung getragen wurden, bat die Seniorin die Männer wieder zu gehen. Das Duo gab sich nun als Kriminalbeamte aus. Es hätte einen Einbruch in der Wohnung der Frau gegeben, weshalb nun eine Spurensicherung durchgeführt werden müsste. Zunächst kam der 83-Jährigen die Situation glaubhaft vor. Als sie aber nach Schmuck gefragt wurde und die Männer begannen die Schränke zu durchsuchen, komplementierte die Seniorin beide aus ihrer Wohnung. Anschließend verständigte die Frau ihre Angehörigen und schließlich die richtige Polizei.

Nach bisherigem Stand wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Die Frau kam mit dem Schreck davon. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun nach den beiden Männern.

Die Polizei appelliert, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Im Zweifel soll nicht davor gescheut werden, den Notruf der Polizei unter 110 zu wählen.

Weitere Informationen zum Schutz vor derartigen Straftaten unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

