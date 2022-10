Am Sonntagabend war es in einer Wohnanlage für Studenten in der Firnhaberstraße im Augsburger Hochfeld zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen.

Gegen 21:30 Uhr waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr Haupt- und Südfeuerwache, der Feuerwehr Göggingen, sowie des Rettungsdienstes und Polizei mit Großaufgebot in die Firnhaberstraße ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellen konnten, waren Mülltonnen im Bereich der Tiefgaragen aus bisher nicht benannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht und die Reste der Tonnen ins Freie gebracht werden.

Eine Evakuierung des Gebäudes war augenscheinlich nicht nötig.