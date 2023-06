Augsburg-Hochfeld | Spanngurt und 86-Jährige trotzen versuchtem Handtaschenraub zweier Jungs

Am gestrigen Montag (26.06.2023) versuchten zwei bislang unbekannte Jugendliche erfolglos die Handtasche einer 86-Jährigen im Alten Postweg zu entwenden. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 13.45 Uhr war die 86-Jährige mit ihrem Rad auf dem Alten Postweg in südliche Richtung unterwegs. Die zwei bislang Unbekannten versuchten die Handtasche vom Gepäckträger der Frau zu entwenden. Da die Handtasche mit einem Spanngurt festgeschnallt war, gelang es den bislang Unbekannten nicht, die Tasche zu entreißen. Durch das Ziehen an der Tasche fiel die 86-Jährige jedoch hin und verletzte sich leicht. Die beiden bislang Unbekannten flohen offenbar mit grünen E-Scootern in südliche Richtung.

Die beiden Jungen wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: männlich, 150cm, 12 Jahre, lockige braune Haare, schwarze kurze Hose, weißes T-Shirt, Turnschuhe, südländisches Aussehen

Unbekannter 2: männlich, 12Jahre, lockige braune Haare, schwarze kurze Hose, weißes T-Shirt, Turnschuhe, südländisches Aussehen

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchten Raubes. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

