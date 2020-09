Augsburg-Hochzoll | 14 Frauen von unbekanntem Mann sexuell belästigt

Am 30.07.2020 berichteten wir über vier Vorfälle, bei denen ein bislang unbekannter Mann mehrere Frauen, die alleine im erweiterten Umfeld der Sportanlage Süd unterwegs waren, sexuell belästigte.

Zwischenzeitlich haben sich insgesamt 14 Frauen bei der Polizei gemeldet, welche zwischen dem 13.07.2020 und dem 19.08.2020 von einem Unbekannten im Siebentischwald bzw. im Umkreis belästigt wurden.

Der überwiegende Teil der Belästigungen ereignete sich am frühen Vormittag zwischen etwa 07:00 Uhr und 09:00 Uhr, in drei Fällen trat der Unbekannte auch am Nachmittag sowie in zwei Fällen zwischen 22 Uhr und Mitternacht auf.

Die Örtlichkeiten, an welchen der Unbekannte auffiel, finden sich hauptsächlich im Siebentischwald im Bereich der Sportanlage Süd, u.a. im Bereich der 3 km und 5 km Laufstrecke und in der Nähe des Stempflesees, sowie in der Ilsungstraße, Haunstetter Straße, Rumplerstraße und Werner-von-Siemens-Straße.

Auffällig wurde der Unbekannte bisher gegenüber Fußgängerinnen, Joggerinnen und Radfahrerinnen, indem er sich diesen von hinten auf einem Fahrrad näherte und ihnen im Vorbeifahren an das Gesäß fasste bzw. schlug. Manche Frauen wurden dabei zudem noch beleidigt. Bisher ist kein Fall bekannt, in welchem der Unbekannte anhielt oder weiter auf die Frauen einwirkte.

Trotz umfangreicher Ermittlungen der Polizei konnte der unbekannte Mann bisher nicht identifiziert bzw. gestellt werden. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Augsburg Süd laufen unverändert fort.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Wie verhalte ich mich, wenn ich von dem Unbekannten belästigt wurde?

– Verständigen Sie über den Notruf 110 umgehend die Polizei

– Erläutern Sie am Notruf so gut es geht ihren genauen Standort und die Fluchtrichtung des Unbekannten

– Prägen Sie sich eine detaillierte Beschreibung des Unbekannten ein und geben diese am Notruf durch. Wenn es gefahrlos möglich ist, können Sie auch ein Foto des Gesuchten fertigen

– Sollte der Unbekannte Sie oder Ihre Kleidung berührt haben, vernichten Sie keine Spuren durch Waschen.

