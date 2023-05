Augsburg-Hochzoll | 17-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor Polizeikontrolle

Am gestrigen Montag (15.05.2023) entzog sich ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Ortlerstraße.

Gegen 17.15 Uhr wollte eine Polizeistreife bei dem 17-Jährigen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführen. Nach dem Anschalten des Anhaltesignals beschleunigte der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad und entfernte sich. Die Polizeistreife folgte ihm über mehrere Straßen hinweg. Im Bereich der Kreuzung Trettachstraße Ecke Höfatstraße überfuhr der 17-Jährige eine rote Ampel und entfernte sich weiter in Richtung Rubihornstraße und letztlich Biberkopfstraße. Hier fuhr er über einen Gehweg auf die Münchner Straße und entfernte sich weiter in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-Jährige wenig später in Kissing festgestellt und angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, was wohl der Grund für seine Flucht gewesen sein dürfte.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 17-Jährigen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Verkehrsteilnehmer oder Passanten, welche beim Überfahren der Ampel oder des Gehweges durch die Fahrt des 17-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.