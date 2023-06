Am gestrigen Montag gegen 17:24 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr in die Salzmannstraße in Hochzoll Nord alarmiert. Hier waren nach einem Verkehrsunfall zwei PKW in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen beide Fahrzeuge in Flammen und unter den Fahrzeugen trat brennendes Benzin aus. Der Brand wurde mit mehreren Rohren bekämpft. Durch die enorme Hitzeentwicklung geriet auch eine angrenzende Thuja Hecke in Mitleidenschaft.

Zur Unfallursache und den entstandenen Schäden lagen zunächst keine Informationen vor. Wir berichten nach.

