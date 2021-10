Augsburg – Hochzoll | Mann leiht sich Anhänger aus – nimmt aber den falschen

Bereits am Donnerstag (30.09.2021) zeigte ein 55-Jähriger bei der Polizei den Diebstahl seines Kfz-Anhängers der Marke Humbaur an, welcher zuvor in der Pfrontener Straße entwendet wurde. Hinweise zum Täter konnte er nicht nennen.

Am Samstagvormittag (02.10.2021) meldete sich ein reumütiger 36-jähriger Augsburger beim Polizeinotruf und bat um Rat. Dieser lieh sich von einem Verwandten dessen Anhänger, welchen er selbstständig in der Pfrontener Straße abholte. Nachdem er seine Besorgungen erledigt hatte, wollte er den Anhänger zurückbringen, wobei das Missgeschick auffiel. Offensichtlich hatte er den falschen Anhänger an sein Fahrzeug angekoppelt. Mittels des Kennzeichens konnten die zwei Fälle schnell zusammenführt werden und der 55-Jährige seinen Anhänger zurückerhalten. Ob dem Ganzen tatsächlich nur ein unglücklicher Irrtum zugrunde lag, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei klären.