Augsburg – Hochzoll | Unbekannter spricht Frau in obszöner Weise an

Gestern Nachmittag (09.08.2021), gegen 17:35 Uhr, war eine 22-Jährige gerade im Park am Lech auf Höhe eines Bolzplatzes in der Oberländer Straße spazieren, als sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde.

Der Mann, welcher angab aus Rumänien zu kommen, fragte in gebrochenen Deutsch zunächst nach dem Namen der 22-Jährigen und zeigte ihr dann auf seinem Mobiltelefon per Übersetzungsfunktion einen Text. In diesem Text bot der Mann der jungen Frau Geld an, um diese nackt sehen zu dürfen. Die 22-Jährige wandte sich daraufhin ab und ging in Richtung Hochablass davon. Als der Unbekannte ihr folgte, drohte die Frau die Polizei zu rufen. Daraufhin verschwand der Mann in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, schwarze Haare, dunkler Teint. Er trug eine beige kurze Hose sowie ein beiges T-Shirt und war barfuß unterwegs. Zudem führte er ein blaues Fahrrad mit sich.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.