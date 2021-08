Augsburg | Honky Tonk auf November 2022 verschoben

Auch in diesem Jahr kann das Riegele Honky Tonk nicht wie gedacht stattfinden. Da die Planungssicherheit bezüglich Großveranstaltungen aufgrund der Pandemie weiterhin kritisch ist, haben sich das Brauhaus Riegele und die Event-Agentur Designdance GmbH als Veranstalter gegen ein Riegele Honky Tonk 2021 entschieden.

„Zwei Jahre in Folge kein Riegele Honky Tonk, das stimmt uns sehr traurig. Aber wir sehen in der aktuellen Situation einfach keine Möglichkeit, für die Augsburger Musikfans, aber auch die Künstler und Gastronomen ein ausgelassenes und grooviges Kneipenfestival zu organisieren“, so Brauereichef Sebastian Priller-Riegele. Neuer Termin soll der 5. November 2022 werden – in der Hoffnung, dass bis dahin Events in Innenräumen wieder komplett ohne Einschränkungen möglich sind.

Für das Riegele Honky Tonk strömen jedes Jahr zahlreiche Musikbegeisterte aus Nah und Fern nach Augsburg, um gemeinsam mit engagierten Bands, Künstlern und Musikern die Bars zum Beben zu bringen. In rund 30 Gastronomiebetrieben ist Livemusik geboten. Bei einer Bandbereite von RnB, Funk und Partyrock über Irish Folk, Latino, Jazz und Swing bis hin zu Rock’n’Roll, Reggea oder Soul ist für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir hoffen, dass unsere Augsburger Gastronomen, Künstler und die anderen Partner des Riegele Honky Tonks diese schwierigen Zeiten so gut es geht überstehen und im nächsten Jahr wieder mit uns feiern!“, sagt Sebastian Priller-Riegele. „Wir geben unser Bestes, dass Augsburgs legendäres Kneipenfestival auch weiterhin bestehen kann! Details wird es ab Oktober 2022 unter riegele-honky-tonk.de geben.