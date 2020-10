Augsburg | Infektionsgeschehen wirkt sich auf städtische Kulturveranstaltungen aus

Der Anstieg der Infektionszahlen in Augsburg und die angepassten Infektionsschutzmaßnahmen beeinflussen auch das Kulturgeschehen in der Stadt. Die siebte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die ab einer Sieben- Tage-Inzidenz größer 100 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) Veranstaltungen mit über 50 Personen verbietet, und die Einreise- Quarantäneverordnung wirken sich auch auf geplante Kulturveranstaltungen in Augsburg aus.

Das Medienkunstfestival lab30 wird zur Minimierung des Infektionsrisikos und zum Schutz von Gästen, Personal sowie anreisenden Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland auf das Frühjahr 2021 verlegt.

Neuer Termin für das 19. Augsburger Kunstlabor ist vom 25. bis 28. März. Ein Großteil der für dieses Jahr bestätigten Künstlerinnen und Künstler hat bereits sein Kommen zugesichert. Das Festival sollte mit geführten Ausstellungstouren und Konzerten mit zugewiesenen Sitzplätzen zwischen dem 29. Oktober und 1. November 2020 stattfinden. Unter aktuell geltenden Bestimmungen ist nach Angaben des Kulturamtes eine Durchführung im Kulturhaus abraxas sowie in der Kirche St. Thaddäus in Corona-kompatibler Form nicht praktikabel. Bereits erworbene Tickets behalten für den neuen Festivalzeitraum ihre Gültigkeit oder können beim Ticketpartner Reservix storniert werden.

Für einen erfolgreichen Abschluss des Deutschen Mozartfests 2021 wird aktuell unter Einbeziehung der verschärften Regelungen für Veranstaltungen an einem Konzept gearbeitet, um die verbleibenden Konzerte durchführen zu können. Dies betrifft die beiden ausverkauften Beethovenzyklus-Gastspiele der Akademie für Alte Musik Berlin im Kongress am Park am Freitag, 30. und Samstag, 31. Oktober. Dort ermöglichen die örtlichen Gegebenheiten die Einhaltung der geltenden Hygiene-Bestimmungen. Angedacht sind mehrfache Wiederholungen eines gekürzten Programms für einen angepassten Teilnehmerkreis. Bereits erworbene Tickets behalten zunächst ihre Gültigkeit, Ticketinhaberinnen und -inhaber werden zeitnah vom Mozartbüro über den neuesten Planungsstand informiert.