Gestern (16.04.2023) kam es gegen 23.00 Uhr an der Blauen Kappe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Während sich ein 35-Jährige Taxifahrer in der Tankstelle befand, stieg ein alkoholisierter 33-Jährige in das nicht verschlossene Taxi. Nachdem der 33-Jährige das Taxi verschmutze, forderte ihn der Taxifahrer auf dieses zu verlassen. Daraufhin schlug der 33-Jährige den Taxifahrer und traf ihn dabei auch im Gesicht. Anschließend entfernte sich der 33-Jährige. Der Taxifahrer verfolgt ihn. Die hinzugerufene Streife stellte beide Männer in der Nähe der Örtlichkeit fest und kontrollierte den 33-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille bei dem 33-Jährigen.

Anschließend stellte der Taxifahrer fest, dass aus seinem Taxi ein hoher dreistelliger Betrag entwendet wurde. Die geschah scheinbar, als er den Fahrgast verfolgte und das Auto offenstehen ließ.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen wegen Körperverletzung und gegen einen unbekannten Täter wegen Diebstahls.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.