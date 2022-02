Augsburg-Innenstadt | Dieb verletzt Rettungsdienst-Mitarbeiter und leistet Widerstand

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:20 Uhr lud eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes einen Patienten aus dem Krankentransporter aus, als ein 45-jähriger Mann am Wagen vorbei ging und grundlos mit Gewalt die Tür des Fahrzeuges zuschlug. Dabei wurde die Hand der Rettungsdienst-Mitarbeiterin eingeklemmt.

Anschließend trat der Mann noch gegen den Außenspiegel des Fahrzeuges und beschädigte diesen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten den Täter anschließend in der Frauentorstraße. Auf Ansprache durch die Beamten zog der Mann ein Tierabwehrspray aus der Tasche und bedrohte die Beamten damit. Er musste von den Beamten überwältigt, zu Boden gebracht und fixiert werden, anschließend wurde er auf die Dienststelle verbracht. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeibeamten einen Beutel Tabak, zwei Messer und zwei Schraubendreher. Der Beschuldigte gab an, den Tabak kurz zuvor gestohlen zu haben. Auf der Dienststelle leistete der Mann erneut Widerstand und beleidigte die Beamten. Er wurde schließlich ins BKH eingewiesen, da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und auf Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen, Bedrohung, Diebstahl mit Waffen, Körperverletzung und Beleidigung.

