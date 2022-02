Am Freitag gegen 17.00 Uhr klingelte ein Paketdienst-Fahrer bei einer Wohnung im Innenstadtbereich, um eine Sendung abzugeben. Da die Bewohnerin nicht öffnen konnte, legte der Fahrer das Paket im Hauseingangsbereich ab.

Als kurz danach die Bewohnerin die Wohnung verließ, um das Paket zu holen, bemerkte sie zwei Männer. Diese wollten soeben das abgelegte Paket an sich nehmen. Ertappt durch die Bewohnerin legten die Männer das Paket wieder zurück und liefen davon. Die aufmerksame Bewohnerin beobachtete allerdings die Männer weiter. Das Duo sah sich in anderen Hauseingängen um und folgte offenbar der Route des Paketdienst-Fahrers. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Streife die Männer in der Straße Pfärrle fest und hielt beide an. Dabei wurde tatsächlich ein Paket mit Neuware aufgefunden.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden 21- und 35-jährigen Männer wegen vollendeten und versuchten Diebstahls. Außerdem wird geklärt, ob das Duo für weitere Paketdiebstähle verantwortlich ist.

