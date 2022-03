Augsburg-Innenstadt | Eingeklemmte Katze aus Motorraum befreit

Am gestrigen Montag gegen 08:15 Uhr erhielt die Leitstelle Augsburg einen etwas anderen Hilferuf.

Passanten hatten eine Katze entdeckt, die in den Motorraum eines PKW an der Unteren Jakobermauer geklettert war und sich dort so verheddert hatte, dass sie sich nicht mehr selbständig aus der misslichen Lage befreien konnte. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte fest, dass zur Rettung der Katze Teile des Fahrzeugs abmontiert werden müssen. Polizeibeamte machten den Fahrzeughalter ausfindig, mit dessen Zustimmung das Fahrzeug auseinander genommen wurde. Die Katze konnte mit vereinten Kräften befreit und in eine Tierklinik zur Versorgung gebracht werden. Die Feuerwehr setzte das Fahrzeug wieder in Stand, sodass kein Sachschaden entstand.

