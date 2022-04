Augsburg-Innenstadt | Falscher Polizeibeamter: Dreister Fall

Immer wieder und nach wie vor werden insbesondere Seniorinnen und Senioren von falschen Polizeibeamten mit unterschiedlichen Vorgehensweisen angerufen, um an deren Erspartes zu kommen. Diesmal jedoch war ein Betrüger besonders dreist:

Am gestrigen Donnerstag (21.04.2022) erhielt eine Frau (Ende 80) einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten, der sie dabei solange in ein Gespräch verwickelte, bis es an der Haustüre klingelte. Dort stand dann ein ihr unbekannter Mann, der zielstrebig in die Wohnung der Seniorin ging, aus einem Behältnis einen unteren vierstelligen Bargeldbetrag an sich nahm und damit anschließend zügig das Haus verließ – ohne dabei offenbar ein Wort zu sprechen.

Die derart überrummelte Rentnerin zeigte danach den Vorfall bei der Polizei an.

Der „Abholer“ wurde von ihr wie folgt beschrieben:

Er war bekleidet mit einer hellen Hose und einer hellen Jacke, welche mit schwarzen Applikationen / Muster an Ärmel und Kragen versehen war. Außerdem trug er eine schwarze Mund-/Nasenbedeckung und hielt sich ein Handy ans Ohr.

Der Anrufer war ebenfalls männlich und sprach hochdeutsch.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

