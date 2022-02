Augsburg-Innenstadt | Folgenschwerer Fingerzeig gegenüber der Polizei

Am heutigen Donnerstag gegen 01:15 Uhr fuhr eine Polizeistreife am Königsplatz an einem 20-jährigen Mann vorbei, der den Polizeibeamten den gestreckten Mittelfinger zeigte.

Als der junge Mann daraufhin kontrolliert werden sollte, flüchtete er zunächst, konnte dann aber in der Bahnhofstraße gestellt werden. Dabei wehrte sich der 20-Jährige massiv und schlug und trat um sich, sodass er am Boden fixiert und gefesselt werden musste. Da er sich nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten zur Personalienfeststellung mit auf die Dienststelle. Um weitere Straftaten durch den nach wie vor sehr aggressiven Mann zu unterbinden, wurde er anschließend in Gewahrsam genommen. Durch die Widerstandshandlungen wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

