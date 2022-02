Am gestrigen Donnerstag gegen 16:40 Uhr meldete eine völlig aufgelöste Mutter beim Polizeinotruf ihren vierjährigen Sohn als vermisst.

Sie war mit ihrem Sprössling in der Fuggerstraße unterwegs, als er ihr in einem unbeobachteten Moment entwischte. Mehrere Streifen der Polizei fahndeten daraufhin im Innenstadtbereich nach dem Jungen. Der kleine Ausreißer konnte nach einer Stunde nach Hinweisen von Passanten vor einem Schnellimbiss in der Karolinenstraße aufgegriffen und der überglücklichen Mutter übergeben werden.

