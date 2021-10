Augsburg-Innenstadt | Ladendiebe festgenommen

Am Montag (04.10.2021), gegen 14.30 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv einen Mann sowie eine Frau in einem Warenhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße, während diese die Diebstahlssicherungen an mehreren Parfüms entfernten und die Artikel in einen Rucksack verstauten.

Anschließend verließen beide das Geschäft und übergaben den Rucksack an einen weiteren Mann. Der Zeuge folgte den Dieben und informierte zugleich die Polizei, wodurch es gelang, alle drei im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festzunehmen. Es handelte sich um zwei moldauische und einen ukrainischen Staatsangehörigen im Alter von 16 bis 24 Jahren, welche Kosmetikartikel im Wert von rund 420 Euro entwendeten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerem Bandendiebstahls eingeleitet. Die Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg in den Polizeiarrest eingeliefert und sollen nun dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.