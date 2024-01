Am Dienstag (23.01.2024) leisteten ein 33-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau Widerstand gegen die verständigten Einsatzkräfte.

Gegen 10.30 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung an der Haltestellt „Beim Dürren Ast“ zwischen dem 33-jährigen Mann und der 32-jährigen Frau mit.

Als die Einsatzkräfte die beiden im Bereich des Roten Tores antrafen, verhielten sie sich aggressiv und gingen die Einsatzkräfte unvermittelt körperlich an. Zusätzlich beleidigten sie die Einsatzkräfte. Da die Frau und der Mann alkoholisiert waren, veranlassten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme bei den beiden.

Der 33-jährige Mann und die 32-jährige Frau wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden der 33-jährige Mann und die 32-jährige Frau am gestrigen Mittwoch (24.01.2024) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die beiden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.