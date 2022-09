Am vergangenen Freitag gegen 10.00 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Pkw in der Hermanstraße unterwegs. Auf Höhe der Halderstraße machte ihn ein bislang unbekannter Mann auf fehlende Luft in seinem Autoreifen aufmerksam.

Der Unbekannte zeigte sich sogleich hilfsbereit und holte eine Autoluftpumpe, die er im Pkw des 58-Jährigen an den Zigarettenanzünder anschloss. Anschließend gab der Unbekannte vor, ein fehlendes Teil der Luftpumpe holen zu wollen und entfernte sich. Der Mann kam jedoch nicht mehr zurück. Erst mehrere Stunden später fiel dem 58-Jährigen das Fehlen von Bargeld im hohen dreistelligen Bereich auf, das in seinem Pkw verwahrt war. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Dabei ist die Identität des bislang Unbekanntes zu klären und ob er für die Tat verantwortlich ist.

