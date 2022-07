Am Mittwoch, 27.07.2022, kurz vor 22.00 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann von drei bislang unbekannten Männern in den Grünanlagen in der Nähe der City-Galerie bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert.

Als er sich gegen die körperliche Attacke wehrte, wurde ihm seine Laptoptasche samt Inhalt gewaltsam entwendet. Hierbei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Danach flüchteten die drei Täter in Richtung Nagahama-Allee.

Die Täter konnten von dem Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

Das Trio war zwischen 20 und 30 Jahren alt, alle trugen dunkle Oberbekleidung, kurze Jeanshosen und weiße FFP2-Masken. Sie sprachen gebrochen deutsch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter 0821/ 323 3810 zu melden.

