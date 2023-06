Augsburg-Innenstadt | Schockanruf mit gutem Ausgang

Am Dienstag (30.05.2023) kam ein 84-Jähriger auf eine Polizeiinspektion, nachdem er zuvor von einem falschen Polizeibeamten angerufen wurde.

Der 84-Jährige erhielt gegen 11.00 Uhr einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Er forderte einen sechsstelligen Geldbetrag, da der Schwiegersohn des 84-Jährigen sonst in das Gefängnis kommen würde, da er angeblich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet habe. Der Mann wollte den Betrag in Form von Goldbarren und Goldmünzen bezahlen. Die Übergabe sollte an einem Platz in der Innenstadt erfolgen.

Zum Glück kam der 84-Jährige auf dem Weg zur Übergabe an einer Polizeiinspektion vorbei. Hier erkundigte sich der Mann nach dem Vorfall. Die Beamten konnten den Mann beruhigen, da es sich um einen sogenannten „Schockanruf“ handelte. Die Polizisten brachten die Goldbarren wieder in Sicherheit und den Mann nach Hause.

Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer.

Die Polizei rät:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite – #NMMO:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo und unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

