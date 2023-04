Augsburg-Innenstadt | Vandalismus an Haltestelle endet mit schwerer Verletzung des Täters

Heute in den frühen Morgenstunden zerstörte ein 26-Jähriger durch Fußtritte zwei Glasscheiben an der Haltestelle „Stadttheater“ in der Innenstadt.

Beim Tritt gegen die zweite Scheibe zog er sich einen offenen Bruch im Bereich des Schien- und Wadenbeins zu und erlitt mehrere tiefe Schnittwunden.

Der Mann wurde nach einer Erstversorgung durch eine Polizeistreife dem Rettungsdienst übergeben und mit dem Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die von ihm verursachte Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Bereich.

