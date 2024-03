Augsburg-Innenstadt | Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer

Am vergangenen Samstag (09.03.2024) wurde ein 23-Jähriger von einem 42-Jährigen in der Zimmererstraße mit einem Messer angegriffen. Einsatzkräfte nahmen den 42-jährigen Tatverdächtigen fest.

Gegen 22.30 Uhr sprach der 42-Jährige den 23-Jährigen offenbar auf Höhe der Brücke

an und es kam zu einem kurzen Gespräch. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog der

42-Jährige im weiteren Verlauf ein Messer und griff den 23-Jährigen damit an. Der 23-

Jährige wurde dabei schwer am Hals verletzt. Anschließend flüchtete der 42-Jährige.

Der 23-Jährige verständigte den Notruf und wurde durch die eintreffenden

Einsatzkräfte erstversorgt. Anschließend wurde er mit dem Rettungsdienst in ein

Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmAuf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.en Einsatzkräfte den 42-jährigen

Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig fest. Er wurde am Sonntag (10.03.2024) auf

Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser

erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher

Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 42-Jährige befindet sich nun in

einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Personen nicht. Die

näheren Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die

Kriminalpolizei Augsburg unmittelbar nach der Tat aufgenommen hat. Zeugen werden

gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-

3821 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.