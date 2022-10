Am Mittwoch (26.10.2022) gegen 09:00 Uhr befand sich eine 58-jährige Frau in einem Waschsalon in der Friedberger Straße. Wie in einem Waschsalon üblich wollte die 58-Jährige ihre Kleidung in dem Salon waschen. Allerdings wollte sie ihre noch am Leib befindlichen Kleidungsstücke in die Waschmaschine legen.

Der Besitzer des Waschsalons sprach die Frau hierauf an. Da die 58-Jährige anfing den Ladenbesitzer zu beleidigen, verständigte dieser die Polizei. Durch die hinzugerufene Streife konnte der Streit geschlichtet werden und die 58-Jährige verließ daraufhin – ordnungsgemäß bekleidet – die Örtlichkeit. Gegen die 58-Jährige wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

