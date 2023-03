Augsburg-Innenstadt | Wahrsagerin ergaunert 4.000 Euro

Wie erst jetzt bekannt wurde, sprach eine sogenannte „Wahrsagerin“ am 08.02.2023 eine aus Kasachstan stammende 47-jährige Frau gegen 15.00 Uhr auf dem Rathausplatz auf Russisch an.

Gemeinsam mit einer Begleiterin wurde dann an der Wohnanschrift der Geschädigten in Lechhausen ein entsprechendes Ritual durchgeführt. Hierbei musste die Geschädigte Bargeld in Höhe von 4.000 Euro in ein Handtuch wickeln. Durch geschickte Täuschung wurde das Bargeld letztendlich durch wertloses Zeitungspapier ausgetauscht. Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg ermittelt gegen die beiden bislang unbekannten Frauen wegen Betrugs.

Die Polizei rät grundsätzlich von der Inanspruchnahme von Wahrsagern oder Wunderheilern ab. Lassen Sie fremde Personen nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie diesen weder Bargeld noch Wertsachen.

