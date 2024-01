Augsburg-Innenstadt | Zwei Männer bedrohen Taxifahrer: Der reagiert clever

Am Dienstag (23.01.2024), gegen 21.15 Uhr, ereignete sich ein Angriff auf einen Taxifahrer.

Ein 41-jähriger und ein 55-jähriger Mann ließen sich von einem Taxifahrer von München nach Augsburg fahren. Kurz vor Fahrtende bedrohten die beiden Männer den Taxifahrer und forderten Geld. Geistesgegenwärtig leitete der Taxifahrer eine Vollbremsung ein und verließ das Taxi. Ein aufmerksamer Zeuge erkannte die Situation und informierte die Polizei. Die verständigten Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer noch vor Ort fest.

Die beiden Männer wurden am gestrigen Mittwoch (24.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Räuberischen Angriff auf Kraftfahrer gegen die beiden Männer.

