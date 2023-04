Augsburg-Innenstadt | Zwei weibliche Jugendliche greifen Polizeibeamte an

Am gestrigen Mittwoch (12.04.2023) leisteten zwei 15- und 16-jährige Jugendliche Widerstand gegen Polizeibeamte. Eine weitere 15-Jährige beleidigte die Beamten. Bei dem Vorfall wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Gegen 23.30 Uhr wurde eine Polizeistreife in die Langenmantelstraße gerufen, da sich eine 16-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Während die Beamten den Sachverhalt mit der 16-Jährigen abklärten, kamen zwei 15-Jährige hinzu und zeigten sich äußert aggressiv gegenüber den Polizeibeamtinnen und -beamten. Eine der 15-Jährigen versuchte die Polizeibeamten zu schlagen und zu schubsen, sodass sie letztlich gefesselt werden musste. Hierbei leistete sie massiv Widerstand gegen die Polizeibeamten, trat nach den Beamten und biss einen Beamten mehrmals. Sowohl die 16-Jährige als auch die 15-Jährige wurden in ein Kinderkrankenhaus verbracht. Die andere 15-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten, während des Vorfalls massiv und wurde letztlich einem Elternteil übergeben.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung gegen die Jugendlichen.

