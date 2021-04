Augsburg | Inzidenz den dritten Tag in Folge über 200

Die Stadt Augsburg meldet 188 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Donnerstag, 15. April. Ein Fall mit Meldedatum Samstag, 10. April, wurde nachträglich korrigiert.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 15.116 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 13.515 Personen gelten als genesen, 1.232 sind aktuell infiziert, 369 Personen sind verstorben. Bei dem Todesfall, der dem Gesundheitsamt am Donnerstag, 15. April, bestätigt wurde, handelt es sich um einen männlichen Patienten des Jahrgangs 1952.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 254,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 270,5. Gestern hatte der Wert bei 252,80 gelegen.

Inzidenz den dritten Tag in Folge über 200

Die vom Robert-Koch-Institut für die Stadt Augsburg veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz hat am heutigen Freitag, 16. April, den dritten Tag in Folge den Inzidenz-Wert von 200 überschritten. Damit gelten die inzidenzabhängigen Regelungen in der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) ab dem 18. April 2021, 00:00 Uhr. Dies wurde in einer amtlichen Bekanntmachung der Stadt Augsburg heute, Freitag, bereits auf www.augsburg.de/amtliche-bekanntmachungen veröffentlicht. Damit ist ab Sonntag, 18. April, 0:00 Uhr, im Einzelhandel nur noch Einkaufen nach dem Prinzip „Click & Collect“ möglich. Alle anderen bislang bestehenden Regelungen gelten weiter – so auch die Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr und die Regel zur Kontaktbeschränkung „ein Haushalt und eine weitere Person.“