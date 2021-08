Augsburg-Inzidenz zum Wochenende knapp unter 35 – Landkreis-Wert steigt weiter

Die Stadt Augsburg meldet 8 neue Covid-19-Fälle. Darunter 7 Fälle mit Meldedatum Donnerstag, 12. August, sowie ein Fall mit Meldedatum Mittwoch, 11. August.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 18.626 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 18.032 Personen gelten als genesen, 188 sind aktuell infiziert, 406 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 33,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Landkreis-Wert steigt weiter

Unterdessen ist der Wert für den Landkreis Augsburg auch am Freitag gestiegen. Wie das Landratsamt mitteiltte wurden 15 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gemeldet. Das RKI gibt die 7-Tages-Inzidenz für das Augsburger Land nun mit 18,1 an.