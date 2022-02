Augsburg | Jetzt auch noch Corona-Ausbruch im Seniorenheim Ebnerstraße – Aufsicht ordnet Verlegung der Bewohner an

Wegen zahlreicher Corona-Fälle – auch in den Reihen des Personals – ist die Pflege im „Seniorenheim Ebnerstraße“ nicht mehr gewährleistet. In einem ordnungsgemäßen Verfahren hat die Fachstelle für Pflege und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA) der Stadt Augsburg die Verlegung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit der höchsten Pflegebedürftigkeit angeordnet. Rund 25 Personen sind davon betroffen.

Die Verlegung wurde im Beisein von Mitgliedern der FQA (Heimaufsicht) und des Gesundheitsamtes am heutigen Mittwoch durch Rettungsdienste durchgeführt. Die Seniorinnen und Senioren wurden größtenteils in städtischen Pflegeheimen sowie in einem nicht-städtischen Heim untergebracht. Über ihren Verbleib wurden die Angehörigen sowie Betreuerinnen und Betreuer verständigt. Ihnen wurde auch Gelegenheit gegeben, eine andere, als die von der FQA vorbereitete Unterbringung, zu wählen.

Auch Pflegekräfte von Corona betroffen

Wie Gesundheitsreferent Reiner Erben ausführt, war die Pflege in der Einrichtung akut nicht mehr gewährleistet. „Grund dafür sind zahlreich aufgetretene Corona-Fälle beim Pflegepersonal, das nicht mehr in ausreichender Zahl vor Ort ist. Deshalb musste unverzüglich gehandelt werden.“ Auch unter den rund 60 verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohnern sind Corona-Fälle zu verzeichnen. Ein Großteil der Personen in der Einrichtung steht unter Quarantäne.

Organisation freier Pflegeplätze erforderlich

Es ist Aufgabe der Heimleitung, für entsprechend ausreichend Pflegekräfte in der Einrichtung zu sorgen. „Sollte diese bis zum morgigen Donnerstag dazu nicht in der Lage sein, werden die verbleibenden Bewohnerinnen und Bewohner ebenfalls verlegt. Die Heimaufsicht der Stadt Augsburg übernimmt dann die Organisation freier Plätze in anderen

Pflegeheimen“, so der Gesundheitsreferent.

Einrichtung wurde engmaschig kontrolliert

Das „Seniorenheim Ebnerstraße“ steht seit Anfang letzten Jahres unter intensiver Beobachtung, Begleitung und engmaschiger Kontrolle der städtischen Heimaufsicht. Grund

sind immer wieder aufgetretene Pflegemängel. Dagegen wurden von der Heimaufsicht entsprechende Maßnahmen angeordnet und überprüft. Mögliche Maßnahmen reichen von

Änderungen im Prozessmanagement, über den Austausch von Führungskräften und Bußgeldern bis hin zur Schließung der Einrichtung als letzter Konsequenz.