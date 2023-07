Augsburg | Jugendverkehrsschule in der Rosenau wurde eingeweiht

Am Montag wurde die Jugendverkehrsschule Rosenau feierlich eröffnet.

Seit nunmehr 50 Jahren werden Schülerinnen und Schüler in Jugendverkehrsschulen ausgebildet. Innerhalb dieser geschützten Umgebung lernen unsere jungen Verkehrsteilnehmer in Theorie und Praxis alles, um sich fortan mit dem Fahrrad im Straßenverkehr möglichst selbstständig und vor allem sicher bewegen zu können. Die umfassende Ausbildung gewährleisten bayernweit die örtlich zuständigen Jugendverkehrsschulen. In Augsburg übernehmen die Jugendverkehrserzieher der Verkehrspolizei Augsburg diese wichtige Aufgabe. Im letzten Schuljahr bildeten sie

allein im Stadtgebiet mehr als 2.400 Schülerinnen und Schüler aus und bereiteten sie

umfassend auf den Straßenverkehr vor. Immer mit dem Ziel, sie bestmöglich vor den

dortigen Gefahren zu schützen.

Fotos: Wolfgang Czech 1 von 27

Bei diesen durchweg positiven Aspekten der Jugendverkehrsschulen ist es umso

erfreulicher, dass nun die dritte Jugendverkehrsschule im Stadtgebiet in der Rosenau eingeweiht werden konnte. Das Gelände wurde im Bereich zwischen der Wertach und dem Rosenaustadion angelegt.