Augsburg | Junger Mann attackiert Kontrahenten mit Bissen

Am 14.05.2022, gegen 02:25 Uhr, befand sich ein 41-Jähriger in einer

Bar in der Spitalgasse. Er begab sich aufgrund seiner Alkoholisierung vor die Bar, um frische Luft zu schnappen.

Kurze Zeit später kam ein 24-Jähriger ebenfalls aus der Bar, sprang den 41-Jährigen

unvermittelt an und biss diesen mehrfach in den Arm und in den Bauch. Daraufhin

wehrte sich der Angegriffene und es kam zu einer wechselseitigen Körperverletzung.

Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten.

Der 24-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde am Auge und

eine Beule am Kopf zu. Er wurde zur Abklärung der Verletzungen ins Uniklinikum

Augsburg gebracht.

Der 41-Jährige, der nur leichte Blessuren davontrug, gab an, sich selbst zu einem Arzt

zu begeben.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.