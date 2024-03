„Augsburg kann mehr als Platz 15!“ | Die Stimmen nach dem historischen Sieg des FCA in Darmstadt

In einem furiosen Auswärtsspiel beim SV Darmstadt erzielte der FC Augsburg bereits in der ersten halben Stunde 5 Tore und siegte völlig ungefährdet mit 6:0. Das hatten die Beteiligten nach dem historischen Nachmittag zu sagen.

Ermedin Demirović: „Es war ein extrem gutes Spiel von uns. Wir sind gut reingekommen, hatten sehr viele Pressingaktionen und waren kaltschnäuzig genug, um so viele Tore in der ersten Halbzeit zu schießen. Ich wurde oft auf den Torrekord angesprochen, ich fühle mich einfach extrem wohl, dann ist sowas möglich. Wir wollten zeigen, dass Augsburg attraktiven Fußball spielen kann und ein attraktiver Verein ist. Augsburg kann mehr als Platz 15!“

Finn Dahmen: „So ein Spiel habe ich in der Bundesliga bisher auch noch nie erlebt. Wir haben es sehr, sehr gut gemacht, waren eiskalt vor dem Tor und haben uns in einen Rausch gespielt. Darmstadt hat unglücklich agiert, weil wir sie zu Fehler im Spielaufbau gezwungen haben. Das hat uns in die Karten gespielt hat. Dann steht es auf einmal 5:0 und wir hatten in der zweiten Halbzeit ein großes Ziel: Die Null halten. Das haben wir Gott sei Dank geschafft, insgesamt war es eine sehr gute Leistung.“

Phillip Tietz: „Ich habe mit Darmstadt nur Gutes erlebt, bereits vor dem Spiel war es sehr emotional für mich. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, deshalb wäre es auch nicht angebracht gewesen, bei meinen Toren zu jubeln. Ich freue mich extrem über die drei Punkte und das Hammerspiel, mit dem wir ein Zeichen gesetzt haben. Wir tun aber gut daran, von Woche für Woche zu schauen – jetzt feiern wir heute, morgen können wir auch noch einmal den Tag genießen und dann heißt es volle Konzentration auf Heidenheim. Da wollen wir die Fans wieder begeistern.“

Marcel Schuhen (SV Darmstadt 98):„Wir können uns nur bei allen Leuten entschuldigen, die auch nur ansatzweise ein bisschen Sympathie für Darmstadt 98 haben. Es war eine katastrophale Leistung mit individuellen Fehlern in allen Mannschaftsteilen. Augsburg hat unsere Fehler bestraft und uns komplett abgeschossen. Erklären lässt sich so etwas nicht. Es war desolat. Für uns ist das heute ein Schlag in die Fresse, der richtig weh tut. Die Reaktion unserer Fans nach Abpfiff macht es für uns Sportler fast noch schlimmer. Selbst nach so einem Spiel und so einer Niederlage wurde uns extrem viel Respekt entgegengebracht. Und diesen Respekt hatten wir heute überhaupt nicht verdient. Ich hätte jegliche Art von Beschimpfungen verstanden, weil wir es heute nicht würdig waren, das Lilien-Trikot zu tragen. Die Ansprache der Fans war emotional und es sind klare Worte gefallen, aber es war nie aggressiv. Dieses Feingefühl ist auch ein Teil von Darmstadt 98.“

Jess Thorup (Trainer FC Augsburg): „Nach dem guten Spiel gegen Freiburg wollten wir unbedingt den zweiten Sieg in Folge holen. Wir haben von der ersten Minute an den Gegner unter Druck gesetzt, überragend gespielt und schöne Tore erzielt. Der höchste Auswärtssieg in unserer Bundesliga-Geschichte, dazu der Torrekord von Demi und das erste Zu-Null-Spiel für Finn – das freut mich. In der Halbzeitpause haben wir darüber gesprochen, dass wir weiter nach vorne spielen und auch die zweite Halbzeit gewinnen wollen. Glückwunsch an die Mannschaft zu diesem verdienten Sieg.“

Torsten Lieberknecht (Trainer SV Darmstadt 98): „Jeder hat gesehen, welchen Verlauf das Spiel genommen hat. Die ersten Minuten haben gezeigt, dass Fehler zu Gegentoren führen. Bezeichnend, dass wir selbst die Chance zum 1:1 hatten, diese aber nicht nutzen konnten. Ich bin der Erste, der die Schuld bei sich selbst sucht und sich der Verantwortung stellt, das war schon immer mein Credo als Trainer. Mit Ruhe und dem nötigen Abstand werde ich die Schlüsse aus dem Spiel ziehen – wichtig war, dass wir die zweite Halbzeit mit Anstand beendet haben und nicht noch mehr Schiffbruch erleiden mussten, wie wir es eh schon getan haben.“

Quelle: fcaugsburg.de/sv98de