Augsburg | Klaviergestalter für Play Me, I’m Yours 2022 gesucht

Mit der Kunst- und Kulturaktion „Play Me, I’m Yours“ bringt Augsburg Marketing jedes Jahr im September einzigartig gestaltete Klaviere in die Stadt, auf denen jeder kostenlos spielen und damit Passanten erfreuen kann. Ein Teil dieser kreativen Kunstaktion findet jedoch schon vorher statt: die Klaviergestaltung.

Hinter jedem Klavier steht eine Geschichte oder ein ganz besonderes Anliegen, die die kleinen und großen Klaviergestalter Augsburg und seinen Menschen erzählen bzw. nahebringen möchten – von der Liebe zum Eishockey über Umwelt, Selbstreflektion und Heimatverbundenheit bis hin zu Artenschutz und Hoffnung spenden. Wer in diesem Jahr seine Geschichte erzählen oder auf ein Thema aufmerksam machen möchte, das besonders am Herzen liegt, kann sich ab sofort als „Play Me, I’m Yours“ Klaviergestalter 2022 bewerben.

Wer kann sich bewerben? – Jeder, der in Augsburg oder der Umgebung wohnt, arbeitet,

studiert oder zur Schule geht. Dabei spielt es keine Rolle, ob man allein oder im Team ein

Klavier gestalten möchte.

Wie darf ein Klavier gestaltet werden? – Die Art der Gestaltung und die Wahl der verwendeten Materialien ist jedem selbst überlassen. Die einzige Bedingung ist: Die Klaviere müssen bespiel- und transportbar bleiben. Für die benötigten Materialien erhalten die Klaviergestalter bis zu 300 Euro für ihr Klavier.

Wann soll das Klavier gestaltet werden? – Von Ende April bis Ende Juli hat jeder Künstler/jedes Team Zeit aus einem einfachen Klavier ein unverwechselbares Klavier für Augsburg zu gestalten.

Wie kann man sich bewerben? – Einfach das Anmeldeformular auf augsburg-city.de/pmiy ausfüllen und zusammen mit einer Skizze der Idee abschicken.

Bewerbungsschluss ist der 24. März 2022.

Weitere Informationen auf augsburg-city.de/pmiy

Das Kunst- und Kulturprojekt „Play Me, I’m Yours“ ist eine Idee des englischen Künstlers Luke Jerram, die seit 2008 um die Welt geht und von Paris bis Lima Menschen einlädt, auf den öffentlichen Klavieren zu spielen. 2017 wurde „Play Me, I’m Yours“ erstmalig in Augsburg initiiert und erfolgreich umgesetzt. Veranstalter des Projekts ist Augsburg Marketing im Auftrag der Stadt Augsburg und mit Unterstützung zahlreicher Partner. Die Klaviere werden auch in diesem Jahr vom C. Bechstein Centrum Augsburg gesponsert.