In der Nacht kam es in Augsburg zu zwei Zwischenfällen mit betrunkenen Männern.

Am 20.12.19 gegen 01.00 Uhr kam es in einer Diskothek in der Riedingerstraße zu einem Körperverletzungsdelikt und Beleidigungen. Ein 20 jähriger, unter Alkoholeinfluss stehender Mann versuchte mehrfach unerlaubt Zugang zur Diskothek zu erlangen. Hierbei beleidigte er mehrere Personen des Sicherheitspersonals. Dieses hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Bei der polizeilichen Feststellung der Identität des Mannes beleidigte dieser die eingesetzten Beamten. Während der Fortführung der polizeilichen Maßnahmen schlug der Mann unvermittelt nach den Polizeibeamten. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und aufgrund seines weiter aggressiven Verhaltens in den Arrest der Polizei verbracht. Die Polizeibeamten wurden beim Einsatz nicht verletzt.

Ein weiterer Fall ereignete sich gegen 02.15 Uhr in einer Diskothek im Afrawald. Dort wurde ein sichtlich betrunkener 26-jähriger Gast vom Sicherheitspersonal aufgefordert das Lokal zu verlassen. Vor dem Eingang ging der Gast dann auf die anwesenden Polizeibeamte zu und beleidigte diese ansatzlos. Die Personalien des Mannes wurden festgestellt. Dabei unterließ es der Mann nicht, die Polizisten zu filmen und die Maßnahme zu stören. Es wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach. Als ultimo Ratio blieb den eingesetzten Beamten nur noch eine Durchsetzung mit unmittelbarem Zwang. Der Mann wurde festgenommen und in den Arrest der Polizei verbracht. Bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde ein Polizeibeamter leicht am Finger verletzt. Er war weiterhin dienstfähig.

