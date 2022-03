Augsburg-Kriegshaber | Betrunkener baut Verkehrsunfall und beißt Polizisten

Am 12.03.2022, gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger mit einem E-Scooter die Rößlestraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung zur Markgrafenstraße überquerte er diese und fuhr ungebremst in einen im Innenhof geparkten Pkw.Kriegshaber – Betrunkener baut Verkehrsunfall und leistet Widerstand.

Der geschädigte Besitzer des Pkw und seine Familie wurden hierbei Zeugen des Vorfalls und der 49-Jährige versuchte daraufhin den 24-Jährigen festzuhalten, als dieser flüchten wollte.

Der Beschuldigte wehrte sich massiv, trotzdem gelang es dem Geschädigten diesen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten.

Bei dem 24-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Im Dienstwagen versuchte der Beschuldigte die Polizeibeamten zu beißen und beleidigte sie. Einen Beamten biss er so fest, dass dieser eine blutende Fleischwunde erlitt und zur Behandlung zum KVB Arzt gebracht wurde.

Der mit mehr als 2,7 Promille alkoholisierte Beschuldigte wurde in den Polizeiarrest gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.

Einer der Zeugen gab an, dass es bereits vorher auf Höhe Maienstraße so klang, als hätte es einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug gegeben. Sollten hier weitere geschädigte Pkw bekannt werden, können sich die Geschädigten unter der Tel. 0821/323-2610 bei der PI Augsburg 6 melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.