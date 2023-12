Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (28.12.2023) zündeten mehrere bislang unbekannte Personen einen Feuerwerkskörper in Richtung von Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei in der Hooverstraße.

Gegen 19.30 Uhr befanden sich die Einsatzkräfte aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes an der Örtlichkeit. Während der Aufräumarbeiten zündeten mehrere bislang unbekannte Personen im Bereich der Hooverstraße Ecke Centervilleschule einen Feuerwerkskörper, der im unmittelbaren Nahbereich der Einsatzkräfte losging. Dadurch wurden eine Feuerwehrfrau und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehenden Personen sowie Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger ordnungsgemäß und achtsam mit Feuerwerkskörpern umzugehen. Die Polizei hat hierzu folgende Tipps, um Unfälle mit Feuerwerkskörpern zu verhindern:

∙ Erwerben und verwenden Sie nur geprüfte und zugelassene Feuerwerkskörper ∙ Versuchen Sie niemals Feuerwerk selbst zu basteln

∙ Halten Sie sich an die Gebrauchsanweisungen

∙ Zünden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien und mit genügend Abstand zu Menschen, Tieren und leicht entzündlichen Materialien

∙ Feuern Sie Raketen nur aus senkrechten und sicher stehenden Behältern, z. B. leeren Flaschen im Getränkekasten – Richten Sie Feuerwerkskörper niemals auf Menschen, Tiere oder andere Gegenstände

∙ Heben Sie niemals Blindgänger auf oder entzünden Sie diese erneut ∙ Entzünden Sie Feuerwerkskörper niemals in der Hand

∙ Verkürzen Sie keine Zündschnüre und bündeln Sie keine Feuerwerkskörper