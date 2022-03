Bereits gestern berichteten wir über einen großflächigen Brand auf einer Baustelle im Stadtteil Kriegshaber. Hier noch weitere Details:

Die massive Rauchwolke war auch aus großer Ferne zu sehen | Foto: Bruder media

Am gestrigen Montag gegen 14:35 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Augsburg ein Brand in der Geschwister-Scholl-Straße gemeldet. An der dortigen Baustelle auf dem Dach des Gebäudes war Dämmmaterial in Brand geraten. Der Brand breitete sich auf einer Fläche von ca. 500 qm aus. Aufgrund der dadurch entstandenen großen Rauchwolke evakuierten die hinzugerufenen Polizisten die angrenzenden Häuser. Die Bauarbeiter hatten sich bereits selbständig aus dem unbewohnten brennenden Gebäude gerettet. Die Berufsfeuerwehr war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften im Einsatz und brachte das Feuer unter Kontrolle, sodass es nicht auf andere Gebäude übergreifen konnte. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht. Während der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen großräumig abgesperrt. Es kam kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen. Die Anwohner wurden aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise auf vorsätzlicher Brandstiftung liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor. Der Sachschaden wird nach der ersten Begehung des Brandortes auf 100.000 Euro geschätzt. Zur Feststellung der genauen Höhe des Gebäudeschadens wurde ein Gutachter hinzugezogen, der in den nächsten Tagen das Gebäude auf beschädigte Bausubstanz prüfen wird.

