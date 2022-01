Zivilcourage | Jugendlicher greift Frau in Augsburg-Kriegshaber an – Passantinnen greifen ein

Am gestrigen Sonntag (09.01.2022) in den frühen Morgenstunden kurz vor 05.30 Uhr stand eine 20-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle „Schärtlstraße“ und wartete dort auf die Linie 2. Ein ihr unbekannter junger Mann streichelte ihr plötzlich mit der Hand über den Rücken.

Als sie sich daraufhin zu ihm umdrehte, entriss ihr der Unbekannte das Handy, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei der die Frau gleichzeitig um Hilfe rief. Auf dem Boden liegend erlitt die Frau Schläge und Tritte gegen den Körper, außerdem wurde der Peiniger offenbar auch sexuell zudringlich und versuchte der Geschädigten die Hose herunter zu ziehen. Nachdem er hierbei an der massiven Gegenwehr der 20-Jährigen scheiterte, berührte er die Frau unsittlich über der Kleidung, ließ aber dann von ihr ab, als drei Frauen im Alter von 30, 41 und 53 Jahren der Geschädigten zu Hilfe eilten und zeitgleich auch die Straßenbahn einfuhr. Die Frauen konnten den 17-Jährigen bis zum Eintreffen der mittlerweile ebenfalls zeitgleich verständigten Polizei stellen. Der jugendliche Täter ließ sich widerstandslos festnehmen. Die 20-jährige Geschädigte wurde anschließend medizinisch versorgt und stand sichtlich unter Schock, erlitt aber keine erkennbar schwerwiegenden körperlichen Verletzungen.

Der jugendliche Täter kam zunächst in den Polizeiarrest, musste aber kurz darauf aufgrund seines auffälligen psychischen Zustands – dem offenbar eine Vorerkrankung zugrunde liegt – in ein darauf spezialisiertes Krankenhaus eingewiesen werden. Die Kripo Augsburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Großes Lob gebührt den Passantinnen, die der Frau zu Hilfe kamen. Ihr vorbildlicher Zivilcourage-Einsatz wird seitens des PP Schwaben Nord besonders hervorgehoben und in geeigneter Weise gewürdigt.

